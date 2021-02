L’Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova conferma il baby kit anche per il 2021: l’iniziativa, giunta al terzo anno consecutivo, prevede la consegna di una confezione di prodotti per la prima infanzia a tutti nuovi nati.

Coop Liguria, Helan, Mustela, Nubi, Natural Wool Distribution, Aci le aziende che hanno dato il proprio contributo, insieme a Ipersoap, Mam, Zendium. La composizione è stata poi affidata al Mondo di Mirà, negozio per bambini di Genova.

I kit si potranno richiedere a partire da lunedì 22 febbraio, quando sarà attivato l’apposito link sul sito https://smart.comune.genova.it/, nella pagina dedicata all’iniziativa del Comune. «Sarà molto semplice – spiega Daniela Cavallo dell’Agenzia per la Famiglia – Occorre fare domanda compilando tutti i campi del form. Si riceverà poi una mail con l’elenco dei referenti municipali che consegnano il kit. Visto il particolare momento, occorre chiamare o mandare una mail per prendere appuntamento per il ritiro».

La consegna dei kit non si è mai fermata, nemmeno durante il lockdown della scorsa primavera: sono oltre duemila le confezioni distribuite nel 2020 e le consegne sono ancora in corso. «Si tratta di un piccolo dono, che rappresenta anche un segno di vicinanza da parte della nostra amministrazione – osserva Giorgio Viale, assessore alla Sicurezza del Comune di Genova – Ma ricordiamo che dietro c’è un grande lavoro. I nostri dipendenti non si sono mai fermati con la distribuzione dei prodotti alle famiglie».

Per informazioni Mail: babykit2021@comune.genova.it Web: https://smart.comune.genova.it/pagine/baby-kit-2021

Il kit 2021 comprende non solo prodotti per la cura e l’igiene del neonato (bagnodoccia, pasta cambio, latte detergente, pannolini e altro), e per la mamma (coppette assorbilatte, anche per promuovere l’allattamento al seno) ma anche un pensiero per lo svago dei genitori (un voucher per i musei di Genova) e alcuni consigli utili per la crescita e la sicurezza del piccolo.

Il contributo di Aci, per esempio, consiste nella possibilità di accedere ai corsi online dedicati ai neo genitori. In una scheda fornita dal Comune di Genova si trovano invece l’elenco degli eventi per famiglie studiati appositamente dall’amministrazione e i link in cui trovare ulteriori informazioni e percorsi formativi per i neo genitori. È il caso del progetto Mille Giorni, realizzato proprio dall’Agenzia per la famiglia, per dare un supporto concreto nei primi tre anni di crescita del bimbo: sono ben 67 i video informativi presenti sulla pagina YouTube dell’Agenzia: l’allattamento, il sonno del neonato, le manovre anti-soffocamento, l’utilizzo della tecnologia, la musica e la ginnastica sono solo alcuni dei temi trattati, con il coinvolgimento di esperti.