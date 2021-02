Venerdì 12 febbraio dalle 8:30 alle 14:30 e dalle 15:30 alle 16:30, si terrà, in presenza o in videoconferenza con Google Meet, l’Open Day del Cfp Altiero Spinelli – Villaggio del Ragazzo di Genova (via Adamoli 3).

Le visite al Cfp Spinelli dovranno essere preventivamente concordate telefonicamente al numero 010 0897690, e sarà possibile concordare un videoappuntamento o un incontro in struttura con il coordinatore anche in altra data.

Gli Open Day sono eventi organizzati per favorire il cosiddetto “Orientamento in entrata”; dedicati alle famiglie e in modo particolare ai ragazzi usciti dalle scuole secondarie di primo grado che vogliono toccare con mano la formazione professionale del Villaggio del Ragazzo.

Durante le giornate di Open Day è possibile effettuare delle visite guidate e anche personalizzate alle strutture, alle aule e soprattutto ai numerosi e ampi laboratori specifici per i ragazzi.

Dagli insegnanti e dai tutor sarà illustrata ai partecipanti l’offerta formativa completa della formazione professionale del Villaggio del Ragazzo.

Oltre alle date di Open Day, la disponibilità a visitare i laboratori è illimitata nel tempo: è sufficiente contattare la segreteria della formazione professionale e richiedere un appuntamento.