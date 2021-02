È partita la ricerca di sponsor per Repicta Genoa street art project, il progetto messo in campo dall’assessorato alle Politiche culturali del Comune di Genova per la decorazione artistica della sopraelevata Aldo Moro, attraverso un grande intervento di street art al quale parteciperanno i migliori muralisti nazionali e internazionali.

«La sopraelevata è una linea d’acciaio che segna il confine tra il mare e il centro: grazie all’imponente intervento di rigenerazione urbana che andremo a realizzare, questa arteria fondamentale per il traffico cittadino abbandonerà il suo abito grigio per vestirsi di colori e di immagini – spiega l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso – Sarà una gigantesca opera d’arte a cielo aperto che ci racconterà la storia di una città, capace di trasformare il volto di un’infrastruttura nata negli anni Sessanta del Novecento in un capolavoro di street art».

Repicta (che in latino significa “ridipinta”), si inserisce in un ampio piano di rigenerazione cittadina e si pone l’obiettivo di trasformare la sopraelevata in una gigantesca opera d’arte urbana: sarà uno tra i più grandi lavori di street art del mondo e attirerà un’imponente attenzione mediatica nazionale e internazionale. La superficie interessata alla decorazione artistica è quella che riguarda la pancia e i piloni della struttura, oggi di colore bluastro o grigio-blu. Alcuni piloni sono già occupati o prenotati da altri progetti sui quali, salvo pochissime opere deteriorate, non si interverrà.

La sopraelevata è una struttura complessa: 5 chilometri di asfalto che collegano levante e ponente, dalla Foce a Sampierdarena, caratterizzati da nodi, svincoli e rampe. L’intervento sarà dunque molto articolato e verrà pertanto suddiviso in 4 lotti, la cui decorazione sarà affidata ad artisti differenti che, a seconda del tratto sul quale andranno a lavorare, eseguiranno una figurazione geometrica oppure astratta.

Il via ai lavori del primo lotto è previsto per il prossimo mese di luglio e riguarderà l’area che va dal grande snodo di Genova ovest fino al terminal traghetti, compreso lo svincolo verso Piccapietra. L’intervento si concluderà a ottobre.

Seguirà la decorazione degli altri lotti, così individuati:

Lotto 2 – dal terminal traghetti alla stazione marittima

Lotto 3 – dalla stazione marittima all’Acquario

Lotto 4 – dall’Acquario all’ex mercato del pesce