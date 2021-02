«È fondamentale che parta la gara e il presidente Zampini mi ha assicurato che nelle prossime due-tre settimane la gara sarà pubblicata, il che vuol dire che prima dell’estate avremo l’aggiudicatario e in autunno aprirà finalmente un cantiere che è fondamentale per la nostra sanità regionale». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a proposito del progetto del nuovo ospedale Galliera.

«A scacchiera – ha aggiunto Toti – potremo così ragionare di tutto il riassetto della sanità nella Città metropolitana di Genova, che già in questi ha fatto passi avanti importanti, con la Casa della Salute di Quarto, la Casa in costruxione nella Val Polcevera e quel progetto Erzelli che potrebbe integrarsi in qualche modo anche alla costruzione e all’ospedale che oggi andiamo a presentare».