Un premio di produzione di 1400 euro ciascuno. Questo il ringraziamento di Fratelli Carli ai propri dipendenti per il modo in cui hanno affrontato il terribile 2020.

L’azienda olearia imperiese, che dal 1911 vende direttamente ai privati e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero, spiega che i circa 350 lavoratori si sono prodigati più che mai per continuare il proprio lavoro, assicurando il consueto servizio one to one ai clienti, dalla ricezione degli ordini alla consegna.

“Con impegno e dedizione – si legge in una nota – grazie alle misure subito messe in atto dall’azienda a tutela della sicurezza, nei reparti produttivi e in tutti i luoghi di lavoro, i dipendenti hanno potuto proseguire a lavorare anche quando il Paese si è dovuto fermare”.