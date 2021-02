Ogni anno il 25 aprile si celebra a livello internazionale il Dna Day per ricordare la data ufficiale di pubblicazione del lavoro scientifico con il quale James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin presentarono per la prima volta la struttura del Dna.

In questo contesto, Eshg – European Society of Human Genetics bandisce un concorso (giunto quest’anno alla sua 14a edizione) riservato agli studenti europei degli ultimi due anni delle scuole superiori, denominato European Dna Day Video/Essay Contest 2021, con il quale invita i ragazzi a cimentarsi nella stesura di un elaborato scritto (massimo 750 parole) o multimediale (video di 3 minuti), in lingua inglese, seguendo una traccia fornita dalla Società stessa. I vincitori del concorso ricevono un premio in denaro che può essere utilizzato dalle scuole per acquisire materiali didattici; la premiazione avviene durante la seduta plenaria del congresso annuale della Società.

Allo European Dna Day Video/Essay Contest 2021 partecipano 11 scuole superiori liguri per un totale di 143 studenti e 26 docenti. Le scuole coinvolte sono:

Liceo Cassini (Genova)

Liceo classico A. D’Oria (Genova)

IIS Gastaldi-Abba (Genova)

Liceo M.L.King (Genova)

Liceo scientifico L. Lanfranconi (Genova)

ISS Mjorana-Giorgi (Genova)

Istituto Marsano (sede S.Ilario, Genova)

IIS Da Vigo Nicoloso (Recco, Genova)

Liceo classico Delpino (Chiavari)

Liceo scientifico Marconi (Chiavari)

Liceo classico Costa (La Spezia)

Visto l’interesse dimostrato dalle scuole per questo progetto, il Dinogmi – Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili dell’Università di Genova propone un ciclo di 4 seminari divulgativi, in modalità telematica, per fornire supporto per la partecipazione al bando di quest’anno.

Il primo incontro in particolare intende fornire agli studenti i concetti di base che permettano loro di seguire i seminari successivi e prevede la presentazione della traccia del contest:

I seminari

L’Università di Genova propone 4 incontri preparatori al contest, con la partecipazione di esperti che uniscono allo spessore scientifico particolari doti divulgative.

19 febbraio 2021 – ore 16

Introduzione. Nuove tecnologie di sequenziamento: non solo DNA! conosciamo il mondo dell’RNA.

Relatori: Beatrice Zanini (Sigu Scuola) e Renata Bocciardi (Università di Genova, ricercatrice e docente di Genetica Medica).

5 marzo 2021 – ore 16

Genes and genomes: the hidden beauty of our Dna

Relatore: Massimo Delledonne (Università degli Studi di Verona).

19 marzo 2021 – ore 16

Into the Junk – a journey into the genetic landscape

Relatore: Paolo Uva (responsabile Unità di Bioinformatica Clinica Irccs Giannina Gaslini, Genova).

9 aprile 2021 – ore 16

Barcoding, Metabarcoding and environmental Dna (eDna): new tools for the ecologists and zoologist of the new Millenium to assess the biodiversity of our rapidly changing Planet.

Relatore: Stefano Schiaparelli (Università di Genova, Direttore del Mna – Museo Nazionale dell’Antartide – sezione di Genova).