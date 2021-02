Gma, società milanese di credit management che ha come core business la valorizzazione degli asset che garantiscono crediti non performing (npl) nel mese di maggio 2020 ha acquistato un credito ipotecario da parte di una spv (special purpose vehicles); successivamente una società immobiliare di scopo (reoco-real estate owned company ), gestita da Gma in qualità di asset manager, si è intestata l’asset a garanzia acquistandolo direttamente dalla società debitrice (c.d. datio in solutum). Così facendo, il creditore ha evitato tempi lunghi e costi significativi connessi alle attività dei tribunali e delle procedure esecutive; potrà inoltre, attraverso l’attività di Gma e della reoco, riqualificare l’asset e incrementare sensibilmente le possibilità di recupero del proprio credito ipotecario.

Questa operazione risulta, inoltre, particolarmente interessante perché l’asset oggetto della garanzia, sito a Diano Marina via Generale Ardoino, possiede tutte le caratteristiche necessarie per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’eco-sisma bonus. Tali agevolazioni permetteranno un significativo abbattimento dei costi di riqualificazione, in una misura preventivabile dell’85%; a queste voci di costo si aggiungeranno i costi da sostenere per la sicurezza del cantiere e l’ampliamento volumetrico dell’immobile.

La reoco sarà quindi impegnata, per i prossimi 12/18 mesi, nella ristrutturazione di un cielo-terra di circa 900 mq complessivi, disposto su cinque piani fuori terra dove verranno riqualificate 19 unità abitative e 4 posti auto.

Durante la fase di due diligence immobiliare sono state eseguite le verifiche sull’asset mediante diversi sopralluoghi, dai quali si è potuto stimare il valore di mercato allo stato di fatto, quantificare i costi di ristrutturazione €/mq e redigere un primo capitolato.

Le opere sono già state appaltate e il credito di imposta verrà ceduto a una primaria società che opera nel mondo dei servizi energetici; quest’ultima si occuperà della fornitura e dell’erogazione del gas e della luce per i prossimi 15 anni. La durata complessiva dell’operazione è stimata in circa 30 mesi, dalla data dell’acquisto del credito fino alla vendita dell’ultima unità immobiliare.