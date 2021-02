«Nel report ministeriale arrivato ieri siamo a Rt 1,01, quindi sostanzialmente 1 preciso, che però con le nuove norme anche in presenza di un rischio modesto come quello della Liguria certamente rappresenta la possibilità di andare in fascia arancione. Valuteremo alla luce di quanto ci dirà la cabina di regia e di quanto ci diremo con il ministro Speranza, penso nel tardo pomeriggio di oggi o nella prima mattina di domani, quando i tecnici avranno fatto il loro lavoro. È chiaro che si tratta di 1,01 basato su una percentuale da Trilussa, nel senso che abbiamo una provincia, quella di Imperia, dove l’incidenza del virus è assai più forte, in ragione esclusivamente della contiguità con uno dei distretti francesi più penetrati dal virus, quello della Provenza-Costa Azzurra, mentre altri territori della nostra regione hanno Rt e incidenze molto molto più bassi, e non abbiamo una pressione ospedaliera preoccupante se non nel Ponente della regione ed è chiaro che il ponente influisce poi sui numeri complessivi e che la normativa, almeno fino al 5 di marzo, prevede che non vi siano distacchi di province ma uniformità su base regionale. I tecnici applicheranno la legge, si tratterà di capire come valuteranno la situazione complessiva della regione». Lo ha detto il presidente della regione Liguria Giovanni Toti a margine della presentazione del progetto del nuovo ospedale Galliera.