È stato pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Alassio l’avviso per la selezione pubblica per la formazione di un elenco di candidati idonei finalizzato al conferimento di un incarico dirigenziale per l’area tecnica (Vedi qui )

Si offre contratto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali). L’incarico ha durata triennale fino al 31 luglio 2024, non rinnovabile.

Richiesti possesso della laurea specialistica o magistrale in ingegneria o architettura ovvero del diploma di laurea in ingegneria o in architettura. I candidati e le candidate avranno tempo 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso per presentare le domande nei modi indicati.