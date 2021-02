Entro la prossima settimana partiranno i lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità di via monte San Giacomo, nel Comune di Cogorno, in seguito alla frana che si è verificata lo scorso 23 gennaio.

Dopo il sopralluogo effettuato dal sindaco Gino Garibaldi, dai tecnici comunali insieme al distaccamento di Chiavari dei Vigili del Fuoco, ne sono seguiti due il 26 e il 30 gennaio scorso, anche alla presenza del geologo, professionista esterno nominato dall’amministrazione comunale, Giovanni Rizzi.

Il geologo ha certificato che a seguito delle forti e persistenti piogge degli ultimi mesi, con cumulate di oltre 300 ml in trenta giorni nel mese di gennaio, si è manifestato il dissesto di parte della scarpata a monte della strada comunale, che da Breccanecca conduce a monte San Giacomo, imponendone l’immediata chiusura al traffico veicolare (con la firma dell’Ordinanza della Polizia Municipale di Cogorno, n.2 del 25 gennaio 2021).

1 di 2

Per l’importo dei lavori di somma urgenza è previsto un costo complessiva di 21.935 oltre Iva e spese tecniche, per un totale di circa 28 mila euro. L’intervento prevede l’immediata rimozione del materiale franato e la messa in sicurezza della scarpata con la realizzazione di reti armate in aderenza del fronte franoso, lungo una trentina di metri, per un tempo di venti giorni, condizioni meteo permettendo.