Ripartire il compendio Enel, oggi considerata un’unica area a destinazione industriale, in due distinti distretti di trasformazione. Questa la variante approvata dalla giunta comunale spezzina su proposta del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, che sarà proposta al consiglio comunale.

La delibera fa riferimento alla variante al compendio Enel adottata a fine del 2019, per la quale la Regione Liguria aveva chiesto di riconsiderare il rapporto ambientale per la Valutazione ambientale strategica (Vas) alla luce della consultazione con gli enti ambientali interessati.

All’esito dell’approfondimento e delle risultanze della conferenza dei servizi che si è tenuta in Regione Liguria, gli uffici comunali hanno predisposto due nuovi elaborati.

L’uno è una modifica dell’attuale destinazione “Ambiti di riqualificazione in area urbanizzata a prevalente destinazione produttiva – aree specialistiche artigianali e industriali esistenti” a “Distretti di trasformazione – aree per funzioni produttive, artigianali e industriali” dell’area di sedime e degli spazi di pertinenza della Centrale elettrica. Sancita a livello normativo l’incompatibilità di impianti di produzione di energia a combustibili fossili.

L’altra è una modifica della disciplina urbanistica delle aree dei bacini di lagunaggio dall’attuale “Distretto di Trasformazione – aree per funzioni produttive, artigianali e industriali” a “zone a verde sportivo“.

L’approvazione, che tiene conto dei rilievi e pareri rilasciati dagli enti ambientali competenti, è necessaria per proseguire l’iter amministrativo di Valutazione ambientale strategica che verrà effettuato dalla Regione Liguria, cui verrà mandata la documentazione una volta approvata.

«La variante ha lo scopo di ripartire il compendio Enel, oggi considerata un’unica area a destinazione industriale in due distinti distretti di trasformazione, l’area centrale e carbonile, sempre con destinazione produttiva e artigianale, dove tuttavia viene espressamente sancito il divieto di installazione di impianti di produzione di energia a combustibili fossili – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – nonostante il direttore generale del ministero dell’Ambiente ci abbia assicurato la dismissione del carbone al 2021, la previsione di distretto di trasformazione obbligherà la proprietà a concordare con l’Amministrazione il progetto di attuazione del distretto stesso. L’area dei bacini di lagunaggio, per la quale risulta già approvato il progetto di bonifica, viene invece destinata a Verde Sportivo, al fine di aumentare gli spazi pubblici di quartiere. Questa variante è la risposta dell’Amministrazione ai futuri utilizzi delle aree a seguito della dismissione della Centrale. Pur nella consapevolezza che le volontà urbanistiche del territorio possono essere vanificate dall’approvazione di progetti di interesse nazionale, ciò non esime l’Amministrazione dall’effettuare scelte urbanistiche coerenti con la volontà di rifiutare l’installazione di impianti di produzione di energia a combustibile fossile e di prevedere invece un utilizzo delle aree dismesse che imponga alla proprietà di Enel di concordare, in sede di progettazione attuativa, lo sviluppo futuro di questa parte della Città».