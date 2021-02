Finale in rialzo per le Borse europee, che hanno vissuto una giornata all’insegna della volatilità e dell’incertezza, mentre a Wall Street il Dow Jones viaggia su +0,89%, S&P 500 su +0,74%, Nasdaq 100 su -0,22%. Effetto positivo ha prodotto la notizia che la notizia che Fda ha dato l’autorizzazione di emergenza per le fiale monouso del vaccino di J&J. Parigi segna +0,31%, Francoforte +0,80%, Madrid +0,21%, Londra +0,5%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +0,62%, Ftse Mib +0,69%, Ftse Aim Italia +0,63%. In aumento lo spread Btp/Bund, attestato su 99 punti (variazione +3,13%, rendimento Btp 10 Anni+0,69%, rendimento Bund 10 Anni-0,31%).

A Piazza Affari rimbalzo di Telecom Italia (+9,16%) all’indomani della diffusione dei conti del 2020 e delle indicazioni contenute nel piano industriale al 2023. Bene anche Leonardo (+4,02%), Tenaris (+3,47%) e le banche in genere, con Unicredit (+2,74%). In ribasso Atlantia nel giorno in cui riceve l’offerta di Cdp.

Sul fronte dei cambi, l’euro si attesta a 1,2136 dollari (ieri in chiusura a 1,2150). Vale inoltre 128,6 yen (127,80), mentre il rapporto dollaro/yen è a 105,94 (105,12).

Il prezzo del petrolio è in rialzo: il future di aprile sul Wti registra un +2,25% attestandosi a 63 dollari al barile.