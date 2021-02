Chiusura in moderato rialzo per le borse europee. Parigi segna + 0,6%, Francoforte +0,06%, Londra +0,96%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share +0,42%, Ftse Mib +0,44%, Ftse Aim Italia +0,60%. Invariato sui 91 punti lo spread Btp/Bund (rendimento Btp 10 anni +0,48%, rendimento Bund 10 anni -0,43%).

A Piazza Affari in testa si sono posizionati A2A (+2,86%), Amplifon (+2,99%), Nexi (+1,98%), in fondo Recordati (-1,46%), Moncler (-1,42%), Unicredit (-0,44%).

Petrolio in rialzo con il Brent aprile a 61,89 dollari al barile e il Wti marzo a 58,85 dollari a barile. L’oro è sostanzialmente stabile su 1.825,3 dollari l’oncia.

L’euro/dollaro Usa continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%.