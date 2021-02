Chiusura in calo per le principali borse europee. Parigi segna -0,65%, Londra -1,4%, Madrid -0,77%, Francoforte -0,11%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share -1,16%, Ftse Mib -1,11%, Ftse Aim Italia -0,41%. Ancora in crescita, nei giorni in cui il Governo Draghi chiede la fiducia alle Camere, lo spread Btp/Bund, attestato su 98 punti (variazione +3,28%, rendimento Btp 10 anni +0,64%, rendimento Bund 10 anni -0,34%).

A Piazza Affari pesa il ribasso di Leonardo (-2,67%). Giù anche Inwit (-3,15%) e Diasorin (-2,56%). In testa al Mib si piazza A2A (+1,18%), seguita da Stellantis (*0,56%) e Campari (-0,12%)

L’euro/dollaro Usa prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,27%.

L’oro continua la seduta sui livelli della vigilia, a -0,03%. Debole il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,18%.