I rialzi registrati a Wall Street non sono stati sufficienti a spingere le borse europee, che hanno chiuso in negativo una giornata trascorsa sotto tono. Francoforte segna -0,32%, Parigi -40, Londra -0,11%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share -0,72%, Ftse Mib -0,69%, Ftse Aim Italia +0,40%. Ancora in contrazione lo spread Btp/Bund, attestato su 89 punti (variazione -1,76%, rendimento Btp 10 anni +0,54%, rendimento Bund 10 anni -0,35).

Il prezzo del petrolio resta su livelli alti anche se oggi la giornata non è stata positiva: il contratto consegna aprile sul Brent del Mare del Nord perde lo 0,35% a 63,08 dollari al barile e quello consegna Marzo sul Wti lo 0,5% a 59,84 dollari al barile.

A Piazza Affari in testa al Mib si è piazzata Saipem (+1,61%), in coda A2A (-2,01%).

Sul fronte valutario l’euro passa di mano a 1,2109 dollari (1,212 in avvio e 1,213 ieri in chiusura) e 128,1185 yen (127,94 e 127,82). Il dollaro vale 105,7975 yen. La sterlina è a 0,8704 verso l’euro (0,871 in avvio) e 1,3913 dollari (1,39 in apertura, per la prima volta da aprile 2019).