Sono 489 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, per un totale di 70.777 da inizio emergenza. I test antigenici rapidi effettuati sono 2.932, 49.829 dal 14 di gennaio. I tamponi molecolari di oggi sono 4.865, in totale 834.270 da inizio emergenza.

Questo il dettaglio sui nuovi positivi che sono divisi per l’effettiva residenza della persona testata:

Imperia Asl 1: 101

Savona Asl 2: 106

Genova: 201 (di cui 181 in Asl 3 e 20 in Asl 4)

La Spezia Asl 5: 81

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Attualmente positive al Covid sono 5.515 persone (+158), di queste 691 (-14) sono in ospedale (di cui 64, stabili, in terapia intensiva) e 3.712 in isolamento domiciliare (-22).

I guariti totali sono 61.854 (+321); il dato è stato allineato anche alla nuova circolare del ministero della Salute che prevede anche la risoluzione dei sintomi a 21 giorni dall’inizio, previa valutazione di esperti clinici. Dieci i decessi.

data decesso sesso età luogo decesso 1 18/12/2020 M 85 ASL 4 – Ospedale Sestri levante 2 20/12/2020 M 70 ASL 4 – Ospedale Sestri levante 3 22/12/2020 F 83 ASL 4 – Ospedale Sestri levante 4 02/02/2021 M 48 ASL 5 – Ospedale Sarzana 5 02/02/2021 F 82 San Martino 6 03/02/2021 M 72 ASL 3 – Villa Scassi 7 03/02/2021 F 88 ASL 3 – Villa Scassi 8 03/02/2021 M 90 San Martino 9 03/02/2021 F 80 San Martino 10 03/02/2021 M 86 San Martino

Dettaglio decessi: si ritiene utile precisare quanto segue: Le Aziende, da un lato, caricano i dati dei decessi sulla piattaforma ISS, dall’altro, mandano la notifica ad Alisa che si fa carico della classificazione dei decessi e della relativa comunicazione attraverso i flussi giornalieri Covid 19. Il ritardo nella comunicazione di un decesso rispetto alla sua data di accadimento, può essere ricondotto a un ritardo della trasmissione della documentazione (schede Istat) o approfondimenti successivi (ad esempio, riscontro diagnostico post-mortem) ad Alisa, che provvede alla classificazione e all’invio dei decessi.

Il numero dei morti è arrivato a 3.408.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo sul territorio:

Asl 1: 129 (+12), 9 in terapia intensiva (0)

Asl 2: 90 (-4), 8 in terapia intensiva (+1)

San Martino: 153 (-9), 23 in terapia intensiva (-1)

Galliera: 53 (-6), 1 in terapia intensiva (0)

Ospedale Evangelico: 0 (0), 0 in terapia intensiva

Gaslini: 6 (0), 1 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi: 75 (-3), 7 in terapia intensiva (+1)

Asl 3 Gallino: 0 (0)

Asl 3 Micone: 0 (0)

Asl 3 Colletta: 0 (0)

Asl 4 Sestri Levante: 43 (0), 9 in terapia intensiva (0)

Asl 4 Lavagna: 0 (0)

Asl 4 Rapallo: 0 (0), 0 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana: 136 (-4), 5 in terapia intensiva (-1)

Asl 5 La Spezia: 6 (0), 1 in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi per residenza:

Imperia: 1.010 (+53)

Savona: 1.092 (-6)

Genova: 2.322 (-58)

La Spezia: 822 (+47)

Fuori regione: 115 (+8)

Altro o in fase di verifica: 154 (-2)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 5.284 (-151)

Asl 1: 2.069 (-38)

Asl 2: 892 (-36)

Asl 3: 1.157 (-40)

Asl 4: 275 (-19)

Asl 5: 891 (-90)

dati vaccinazioni 4 febbraio 2021 – aggiornamento delle ore 16.00

79.240 Consegnati (fonte governativa) 68.752 somministrati 87% percentuale vaccini somministrati su consegnati