B&G, specialista mondiale dell’elettronica per la vela, per il triennio 2021-2023 è il nuovo partner tecnico dello Yacht Club Italiano, storico club genovese, casa della vela in Italia dal 1879.

La partnership avrà come oggetto diversi ambiti e attività. Tra queste, l’appoggio nelle attività sportive (come per esempio il supporto personalizzato per gli equipaggi) e nelle regate con la presenza di un team dedicato all’assistenza a terra e per la calibrazione degli strumenti. Il gruppo sarà presente con i suoi sistemi nei vari ambiti del club, prima fra tutte, grazie all’installazione di sofisticate centraline meteo interfacciate con due totem ripetitori nelle sedi di Genova e di Portofino. Questi dati, in forma digitale, saranno poi anche sulla home page del sito www.yachtclubitaliano.it.

B&G sarà anche a bordo delle imbarcazioni sociali, sia per i battelli normalmente di servizio alle regate sia per gli scafi a vela del Club impegnati in regata e crociere nel Mediterraneo, con le più sofisticate attrezzature elettroniche. Non mancheranno attività ed eventi dedicati ai soci, velisti e non. Anche alla pesca e al mondo del motore saranno destinate iniziative speciali, volte a mettere a disposizione del club tutta l’expertise del Gruppo Navico e dei suoi brand.