«Alstom ha confermato la volontà di valorizzare al massimo l’investimento fatto sul sito di Vado Ligure». Lo ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti in videoconferenza con le sigle sindacali, a margine dell’incontro con Michele Viale, ad di Alstom, la multinazionale francese che a fine gennaio scorso ha acquistato Bombardier Transportation.

«Un passaggio doveroso, conoscitivo – spiega Benveduti – in cui la Regione Liguria ha fatto presente l’importanza da sempre riservata a questo sito industriale e la necessità di non disperdere la professionalità degli oltre 500 lavoratori impegnati. Il management di Alstom, riconoscendo i valori e le competenze delle maestranze, ha confermato l’interesse del gruppo a investire sullo stabilimento ligure, pur rimandando a un prossimo incontro la definizione del ruolo strategico destinato a Vado. Un segnale, non scontato, di buon auspicio, che al momento ci soddisfa, nell’attesa di conoscere la visione a medio-lungo termine assegnata allo stabilimento ».