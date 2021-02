I sindaci di Chiavari, Marco di Capua, di Lavagna, Gian Alberto Mangiante e di Sestri Levante, Valentina Ghio hanno inviato una comunicazione congiunta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad Autostrade per l’Italia e a Salt per richiedere l’esenzione straordinaria dal pagamento del pedaggio autostradale.

«In considerazione dei lavori e delle chiusure prolungati sulla rete autostradale ligure – si legge nella nota – con particolare riferimento a quelli riguardanti l’A12 Genova-Sestri Levante; riscontrando oggettivi disagi da parte dei cittadini pendolari e da quelli che per necessità utilizzano tale tratto di percorrenza e considerato che ad oggi l’esenzione del pedaggio sull’A12 è valida solo fino al casello di Rapallo. Chiediamo di poter attivare un convenzione con la società concessionaria di tale tratto autostradale per l’esenzione straordinaria dal pagamento anche per la tratta compresa tra i caselli di Rapallo-Chiavari-Lavagna-Sestri Levante, per entrambe le direzioni».