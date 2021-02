C’è tempo fino a mercoledì 24 febbraio per partecipare all’asta aperta da Amiu, che mette in vendita 30 stampanti Oki multifunzione laser a colori, non più utilizzate dalla società.

L’importo a base d’asta è di 800 euro + Iva, il lotto è indivisibile.

Le offerte saranno segrete. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il maggior rialzo percentuale sull’importo indicato. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui arrivasse una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà a un sorteggio.

Le stampanti – si legge nell’avviso pubblico – sono tutte funzionanti e in buone condizioni, comprensive di toner a bordo. Gli apparecchi si trovano in sedi diverse sul territorio comunale e devono essere ritirate a cura dal vincitore dell’asta.

Clicca qui per accedere alla documentazione