Zena Original, società genovese operante nel settore dell’abbigliamento promozionale personalizzato e produttrice del marchio Zena, ha siglato l’acquisizione della società Abiti da Lavoro Frediani azienda specializzata nell’abbigliamento da lavoro con sede a Roma.

L’acquisizione permetterà a Zena Original di approdare alle vendite online e ampliare il proprio parco clienti attraverso una piattaforma e-commerce.

Zena original è una realtà legata al mondo dell’abbigliamento sportivo e del mare

oltre che all’ambito dell’abbigliamento personalizzato. È in attività dal 1986 e ha sede in via Anton Maria Maragliano 40r e vi lavorano quattro persone. I prodotti nascono anche grazie a collaborazioni con istituzioni quali Marina Militare e Arma dei Carabinieri che testano quotidianamente gli articoli.

Gianluca Morgavi, il titolare, spiega: «Cerchiamo di superare le difficoltà dell’ultimo anno guardando più lontano. Manteniamo il contatto interpersonale col cliente attraverso il punto vendita, ma ora abbiamo l’opportunità di rivolgerci a tutta Italia attraverso questa piattaforma online per l’acquisto prodotti da lavoro».

Uno step in più perché Zena Original ha sempre lavorato con prodotti promozionali specializzati, ma non con gli abiti da lavoro. «Frediani, che è di Roma – spiega Morgavi – aveva questa piattaforma online con circa 4.500 clienti esistenti. Abbiamo colto l’opportunità per far crescere la nostra azienda restando a Genova, dove abbiamo il nostro laboratorio. Siamo artigiani digitali, ancora attaccati alla manualità, ma più rapidi nell’esecuzione attraverso l’utilizzo di macchine elettroniche».

Nel 2019 la piattaforma aveva fatturato circa 200 mila euro. Gli abiti da lavoro non erano personalizzati. «Noi invece punteremo molto su quello, perché si tratta di un fattore pubblicitario per le aziende, unendo i due knowhow delle Società», puntualizza Morgavi, che annuncia anche un restyling del sito con il catalogo sempre online.