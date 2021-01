Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises, è stato nominato presidente di Clia Global. Si tratta dell’associazione mondiale che raggruppa i marchi delle crociere.

Vago è il primo europeo e il primo italiano a ricoprire questo ruolo. L’incarico viene assunto con effetto immediato per due anni. Il manager Msc era stato presidente di Clia Europa nel 2014. Vago succede ad Adam Goldstein, che ha completato il suo secondo mandato.

Vago è stato ceo di Msc Cruises dal 2003 al 2013, anni in cui la compagnia ha registrato una crescita superiore all’ 800%. «Questo è un momento molto critico per la nostra industria a livello globale. Sono onorato e grato per il sostegno e la fiducia dei miei colleghi, stiamo lavorando per riprendere l’attività − ha dichiarato Vago − Grazie alle oltre 200 crociere che si sono svolte a partire dalla scorsa estate in vari mercati del mondo, durante le quali sono state applicate misure rigorose per tutelare la salute pubblica, abbiamo dimostrato che un ritorno alle crociere è possibile».

Msc è stata la prima a ripartire grazie a un protocollo di sicurezza sanitaria che ha tracciato

la strada al settore.

(Photo by Anthony Devlin/Getty Images for MSC Bellissima)