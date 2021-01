Per tutto il 2020, il numero di incidenti al terminal Psa Genova Pra’ è stato il più basso di sempre. Lo annuncia lo stesso Terminal. L’indice Ltif (Lost Time Injury Frequency), un parametro comunemente utilizzato per misurare l’andamento degli incidenti, si è attestato a 6.5, con una diminuzione del 46% rispetto all’anno scorso.

Alla luce di questi incoraggianti risultati e sulla base degli accordi sindacali esistenti, a febbraio 2021 tutto il personale sarà premiato con un bonus di 100 euro, da spendere sul portale del welfare aziendale.

L’indice Ltif rappresenta il numero di infortuni verificatisi ogni milione di ore lavorate da tutto il personale che opera nel terminal.

Anche la gravità degli incidenti avvenuti nel 2020 è stata inferiore rispetto agli anni precedenti.

Il grafico mostra come l’andamento Ltif al Terminal Psa sia costantemente diminuito a partire dal 2013, anno in cui questo indicatore chiave di performance è stato introdotto per tutto il personale interno ed esterno operante nel terminal.

Il raggiungimento di questo risultato è stato possibile, secondo Psa, grazie ai continui investimenti per migliorare sia la qualità dei mezzi operativi del terminal sia l’ambiente di lavoro.

“È però anche il risultato – si legge nella nota – di numerose iniziative di prevenzione quali la formazione del personale, gli eventi pubblici sulla sicurezza, il dialogo costante con i lavoratori e i loro rappresentanti, i forum di discussione, costantemente promossi per cambiare e migliorare la cultura della sicurezza all’interno dell’intera comunità portuale”.

Psa ringrazia il nostro personale, le organizzazioni sindacali e l’intera comunità portuale per l’impegno e la collaborazione nel rendere il porto un luogo di lavoro sempre più sicuro.