La Liguria è al sedicesimo posto per numero di start up innovative al quarto trimestre 2020: 187. Erano 207 nel terzo trimestre, ma non è possibile sapere se questo calo è dovuto all’evoluzione della startup in impresa vera e propria o se la startup non ha superato i cinque anni di rodaggio e ha deciso di concludere la propria esperienza. I dati sono forniti dal registro imprese nazionale. Sul totale nazionale in percentuale vale l’1,57%, mentre il rapporto tra startup innovative sul totale delle nuove società di capitali della regione è di 2,73%.

A livello di distribuzione provinciale Genova è tra le prime 20 province italiane con 151 (19esimo posto) e una percentuale sul totale nazionale dell’1,27%.

La Spezia e Imperia sono nelle ultime 20 province: La Spezia con 14 e uno 0,12% è al 92esimo posto, Imperia con solo 9 e lo 0,08% è addirittura al 100° su 105. La spezia è al centesimo posto, invece, per densità provinciale, ovvero nel rapporto tra startup innovative sul totale di nuove società di capitali della provincia: 1%.

Cos’è una startup innovativa

Una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, non quotata, in possesso dei seguenti requisiti: è di nuova costituzione o costituita da meno di 5 anni;

ha sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Ue o aderente allo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

presenta un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;

non distribuisce e non ha distribuito utili;

ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

non è costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

possiede almeno uno dei tre seguenti indicatori di innovatività: 1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale; 3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.