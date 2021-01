Mirko Odepemko è stato nominato dalla direzione nazionale commissario unico per la Liguria del Partito Liberale Italiano. Il Pli scenderà in campo per le prossime elezioni amministrative del 2021.

Le elezioni comunali 2021 si terranno in primavera, con data ancora da definirsi causa Covid, in 51 Comuni della regione Liguria, tra cui Savona.

«Noi del Pli – dice Odepemko – abbiamo preso contatto con molti candidati potenziali e con formazioni politiche disposte a parlare su temi importanti per la cittadinanza. Desideriamo, in primis, portare preparazione, merito e visione di medio e lungo periodo come ogni politico dovrebbe avere. Non amiamo parlare con populisti e sovranisti capaci solo di dialogare con la “pancia” dell’elettore e non con chi vuole ragionare al bene comune. Noi ci siamo e saremo sempre più presenti nella nostra amata Liguria a favore di coloro che sono stanchi di proclami, impreparazione e, consentitemi, persone poco trasparenti».