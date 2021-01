La 21esima ricorrenza della morte del segretario socialista Bettino Craxi, recentemente commemorata a Genova su iniziativa dei socialisti liberali del Nuovo Psi della Liguria, ha portato a una significativa iniziativa politica che si inquadra nella ripresa della presenza organizzativa del Partito del Garofano Rosso nel Nord Ovest dell’Italia.

Alla presenza del segretario cittadino del Npsi Eugenio Muratore e di Paolo Cera, recentemente nominato responsabile per la zona del municipio genovese del Medio Levante e come tale membro della segreteria cittadina del partito, si sono incontrati nei locali del circolo dell’Amicizia di via Paolo Toscanelli i promotori dell’iniziativa.

Nasce nel Municipio Medio Ponente la prima sezione genovese del Nuovo Psi, intitolata a Bettino Craxi, storico leader e grande statista della Prima Repubblica.

I promotori si sono costituiti in direttivo e hanno stabilito le cariche all’interno dello stesso. Presidente della sezione è Emanuele Arbato. Il segretario è Paolo Cera, il vicesegretario è Daniele Parodi e il tesoriere è Federico Pinelli.

Il direttivo è poi composto da Mario Ghidoni (oggi vicepresidente dei Veterani Sportivi di Genova), Elena Valente e Pietro Gabriele.

Analoghe iniziative sono in fase di organizzazione presso gli Municipi cittadini.