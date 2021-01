I ripristini in cemento sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi sono provvisori: i mattoncini in cotto della pavimentazione torneranno al loro posto. In questi giorni Ireti, in coordinamento con Aster, sta effettuando gli “assaggi”, operazioni propedeutiche a un cantiere per potenziare le tubazioni del gas e la rete fognaria. Lo annuncia il Comune di Genova.

I lavori, che partiranno non appena terminerà l’iter autorizzativo, riguarderanno il tratto dalla discesa della stazione ferroviaria verso levante e sono indispensabili per la riattivazione della piscina Gropallo.

I listelli in cotto a spina di pesce sono stati smontati uno a uno e vengono conservati per il ripristino definitivo. In questi giorni, Ireti posizionerà dei cartelli esplicativi, per rassicurare la cittadinanza e i tanti amanti della passeggiata sulla conservazione della pavimentazione. A fine lavori, pertanto, la passeggiata sarà restituita ai genovesi in tutta la sua bellezza