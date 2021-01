Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, accompagnato dall’assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi, ha verificato lo stato dei lavori al cantiere del Miglio Blu, il progetto finanziato con fondi regionali pari a 1.175.000 di euro, con un contributo di 300 mila euro dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale e 75 mila euro dal Comune.

Finalità dei lavori è creare un nuovo distretto produttivo dedicato alla nautica e a tutte le attività a essa connesse nell’area compresa tra il Molo Pagliari e il Muggiano, dove sono presenti diverse eccellenze del settore, importanti enti di ricerca internazionali, come il Cmre della Nato e il Cssn della Marina Militare e un porto turistico, Porto Lotti, in grado di offrire ogni servizio necessario ai diportisti. Ma non solo. Si tratta anche di una serie di interventi che avranno una ricaduta giudicata importante sui quartieri compresi nelle aree di intervento grazie ad una riqualificazione strutturale complessiva che consentirà maggiore decoro e servizi. L’area compresa fra Molo Pagliari e Muggiano è una zona della Città per anni dimenticata ma che è densamente abitata e popolata dai lavoratori dell’indotto della nautica che, in quel tratto di strada, costituisce il fiore all’occhiello dell’economia della nostra Città e alla Città il Miglio Blu vuole restituire prestigio.

I lavori per ora hanno interessato il quasi definitivo completamento sul parcheggio Pagliari che garantirà circa 100 posti auto a servizio degli abitanti dei quartieri e dei lavoratori dei cantieri navali presenti. Un’opera che ha consentito di riqualificare anche un’area fortemente degradata e che consentirà di liberare parte della strada di Viale S. Bartolomeo e consentire di recuperare spazi per le altre opere oggetto del progetto.

«Il Miglio Blu è un progetto fondamentale per l’Amministrazione che va a realizzare uno dei punti promessi in campagna elettorale, La Spezia capitale della nautica – dichiara il sindaco Peracchini – la riqualificazione del tratto di viale San Bartolomeo compreso tra via Pitelli fino al Muggiano è il primo lotto di un progetto ben più ampio, e nasce non solo con l’obiettivo di valorizzare la parte più a levante della città ma soprattutto di dare vita a un distretto della nautica in grado di rispondere a tutte le esigenze legate a questo mondo. La creazione di un brand dedicato e un’immagine coordinata dell’area compresa tra il Molo Pagliari e il Muggiano, insieme alla sua riqualificazione, significa costruire una rete virtuosa in cui promuovere la formazione, la ricerca e l’industria: un’operazione che coinvolge sia i lavori pubblici sia lo sviluppo economico e che in grado di rispondere grazie a questa sinergia a tutte le esigenze legate al mondo della nautica e valorizzarne l’eccellenza spezzina per incentivare anche l’occupazione».