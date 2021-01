Da oggi la Liguria torna in zona gialla, bar e ristoranti resteranno aperti fino alle 18. «Una buona notizia, ma serve essere prudenti, ancora di più se possibile − commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti − Non abbassiamo la guardia proprio adesso, continuiamo a rispettare le regole anche in attesa di conoscere dal governo le nuove norme del prossimo dpcm».

Nel segno della prudenza, il governatore ricorda che «precauzionalmente abbiamo deciso, come quasi tutte le regioni, di posticipare di una settimana l’apertura in presenza delle scuole superiori, proprio perché i nostri dati sono a cavallo tra la fascia gialla e quella arancione».

Per quanto riguarda le vaccinazioni anti Covid «anche nel weekend sono andate avanti senza sosta: abbiamo somministrato quasi il 60% delle dosi che abbiamo, La Spezia e Savona hanno finito le loro (eccetto quelle tenute da parte per i “richiami”) e domani (oggi, per chi legge) attendiamo altre 14 box per ripartire anche qui. Andremo avanti a pieno ritmo – prosegue Toti – per terminare questa prima tranche, in attesa di iniziare la fase 2 con cui, dopo operatori sanitari e ospiti delle Rsa, vaccineremo anche il resto della popolazione, partendo proprio dalle persone più anziane e fragili, quelle più colpite dal virus».

In merito agli ultimi dati sulla diffusione del Covid in Liguria, il presidente conclude: «In Liguria sono 374 i nuovi positivi al coronavirus, a fronte di quasi 5 mila tamponi, tra molecolari e antigenici, effettuati nelle ultime 24 ore».