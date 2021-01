Hanno chiuso in rialzo tranne Londra le principali borse europee, al termine di una seduta caratterizzata da forte volatilità. Parigi segna +0,95%, Madrid +1,02%, Francoforte +0,33%, Londra -0,63%. Milano ha chiuso le contrattazioni con Ftse Italia All Share +1,09%, Ftse Mib +1,17%, Ftse Aim Italia +0,20%. Poco variato lo spread Btp/Bund a 118 punti (variazione -1,25%, rendimento Btp 10 anni +0,61%, rendimento Bund 10 anni -0,57%).

A Piazza Affari brilla Stm (+4,2%) grazie all’incremento dei ricavi e della redditività nell’esercizio 2020. Prese di beneficio su Diasorin (-5,63%).

Nessuna variazione significativa per l’euro/dollaro Usa, che scambia sui valori della vigilia a 1,212.

Seduta in lieve rialzo per l’oro, a 1.851,4 dollari l’oncia. In ribasso il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 52,43 dollari per barile, in calo dello 0,79%.