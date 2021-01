Ultimi lavori in corso per la nuova sede del Comando della Polizia Municipale in via le Amendola, nell’ex edificio Pacinotti, alla Spezia.

La consegna è prevista a marzo, l’investimento è stato di circa 600 mila euro. «L’edificio – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – sarà completamente ristrutturato e riqualificato per garantire una sede appropriata per il lavoro che i nostri vigili svolgono ogni giorno. La sede non sarà soltanto predisposta al meglio per ricevere la cittadinanza, ma anche migliorata dal punto di vista tecnologico: in questi anni, con l’implementazione del sistema di videosorveglianza integrata in tutta la città, la fondamentale sinergia con Prefettura e le forze dell’ordine, per efficientare tutto il sistema di sicurezza spezzino è stato fondamentale investire sulle strutture tecnologiche. Per questo, per la nuova sede, particolare attenzione è stata riservata alla parte impiantistica dei lavori relativa alla videosorveglianza e centralizzazione semaforica, per le quali è stato predisposto il trasferimento dalla sede di via La Marmora realizzando interventi di cablaggio all’esterno dell’edificio. A seguito del trasferimento del Comando nella nuova sede, l’edificio di via La Marmora ospiterà le sedi di SpeziaRisorse e ATC MP così da garantire al cittadino, in un unico punto, un servizio completo e un importante presidio istituzionale nel quartiere Umbertino».

I lavori in corso, inoltre, riguardano il rifacimento dell’impianto elettrico, illuminazione, realizzazione nuovi servizi igienici e integrazione dei corpi riscaldanti.

Attualmente sono in corso la realizzazione della rete dati, impianto antintrusione, impianto antincendio, impianto radio oltre la sistemazioni esterne. Nel piano delle opere è stato programmato per quest’anno la sostituzione degli infissi esterni con una spesa di 170 mila euro finanziata con contributi statali per l’efficientamento energetico.