Non c’è pace per i circoli nautici genovesi che avevano trovato spazio per la loro base nautica in zona fiera, nella banchina coperta dalla tensostruttura.

La Porto Antico informa che a far data dal 15/01/2021 prossimo «inizieranno alcune attività di manutenzione straordinaria presso la tendostruttura che impegneranno gli spazi per circa 80 giorni consecutivi, salvo eventuali proroghe. Per tale motivo la tendostruttura resterà non accessibile, salvo garantire, in coordinamento con l’impresa esecutrice, la possibilità di accesso alle banchine se possibile».

«Pertanto – prosegue la comunicazione – anticipiamo con questa nostra l’assoluto di vieto di parcheggiare mezzi, deambulare e/o svolgere qualsivoglia attività in detti spazi a far data dal 15/01/2021 prossimo sino a fine lavori».

I circoli sono invitati «con la massima urgenza a rimuovere materiali, mezzi e/o carrelli insiti nell’area».