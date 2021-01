Nell’ultima riunione di giunta del 2020, l’amministrazione di Santa Margherita Ligure ha approvato una serie di provvedimenti per le famiglie, per le pubbliche assistenze, per le associazioni di i volontariato, per un totale di oltre 110 mila euro.

Si tratta di misure e contributi economici straordinari per chi ha combattuto (e sta combattendo) in prima fila il Covid-19 e per chi ne ha subito maggiormente le conseguenze.

È stato istituito innanzitutto il Fondo Sostegno Famiglia – Emergenza Covid-19 con un ulteriore stanziamento di 60 mila euro da destinarsi a favore di nuclei familiari in situazioni di particolare difficoltà. I contributi (o voucher) serviranno per il superamento dei momenti di temporanea criticità delle famiglie e/o per il pagamento delle morosità relative ai servizi di prima necessità (locazione, utenze domestiche ecc.ra).

Questa misura si affianca alle altre misure economiche attivate dall’amministrazione nel corso del 2020.

Cresce inoltre da 40 mila a 52 mila euro il fondo per i progetti della Consulta del Volontariato, quest’anno orientato concordemente sull’Emergenza Covid così ripartito:

Mensa dei frati € 6.500

Associazione volontari ospedalieri (A.V.O.) € 4.000

Associazione il Melograno – Progetto Arca € 2.500

Emergenza Covid: iniziative di sostegno ai bisogni della persona e della famiglia in periodo di pandemia” (Caritas, Centro aiuto alla vita (C.A.V.), Associazione banco di solidarietà (B.d.S.)) € 17.000

ANFFAS Progetto sollievo – sostegno alle famiglie di soggetti disabili € 6.000

ARKÈ – Un dentista per amico € 500

Associazione Paratetraplegici Liguria € 3.000

Progetto Sunem € 8.000

Unione Italiana Ciechi € 500

Croce Rossa € 2.000

Croce Verde € 2.000

AIFO € 500

AVIS € 1.500