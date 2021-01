Ar.com propone un corso di diritto doganale dal 14 gennaio al 16 marzo, che offre l’opportunità di conoscere gli aspetti essenziali del commercio estero, in un percorso di 50 ore, con l’impegno di un pomeriggio settimanale in modalità webinar live.

Il corso approfondisce i principali temi del diritto doganale, gli accordi di libero scambio, la classifica, l’origine e il valore della merce, i regimi doganali e gli Incoterms®, con la direzione scientifica dell’avv. Sara Armella. È stato accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con il riconoscimento di 10 crediti formativi e dall’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili con il riconoscimento di 50 crediti formativi.

Ar.com si caratterizza per un’offerta mirata nei settori del diritto tributario, del diritto doganale e del commercio internazionale, destinata alle imprese e al proprio personale, consulenti, ai doganalisti, agli avvocati e ai commercialisti, con una proposta formativa che spazia dai corsi in aula alla formazione in azienda.

Per maggiori informazioni vedi qui