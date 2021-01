Partenza positiva per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,69% a 22.387 punti, ma poi lima i guadagni. Tra i titoli in evidenza Stmicroelectronics (+2,45%), Saipem (+2,27%) e Buzzi Unicem (+1,38%). In calo Unicredit (-2,07%) e gli altri bancari.

Apertura in rialzo per le principali Borse europee. Londra guadagna l’1,81% a 6.575 punti, Parigi l’1,13% a 5.614 punti, Francoforte l’1,25% a 13.890 punti e Madrid l’1,37% a 8.184 punti.

Borse asiatiche contrastate nella prima seduta dell’anno: Tokyo ha concluso in ribasso dello 0,56%. In rialzo le altre piazze.

Sul fronte macro oggi giornata di diffusione dell’indice della fiducia manifatturiera in Italia, Francia, Germania nell’Ue e negli Usa. Dalla Francia poi sono in arrivo i dati sulle immatricolazioni di auto in dicembre.

Quotazioni del petrolio in rialzo il greggio oltre quota 49,55 dollari al barile (Wti +2,12%) per le tensioni in Medio Oriente. Il Brent è in rialzo a 53 dollari al barile contro la chiusura precedente a 51,72.

Nei cambi euro in aumento sul dollaro sui mercati valutari mentre perde terreno sullo yen. La moneta unica è scambiata a 1,2262 dollari con un aumento dello 0,38%. Lo yen è sostanzialmente invariato a 126,2075.

Lo spread tra Btp decennale italiano e il corrispondente Bund tedesco è in aumento a 111 punti base. Il rendimento è a +0,50%.