Nell’ambito della rassegna “Fragile” promossa dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Genova, lunedì 11 gennaio prosegue il ciclo Ecologia e sostenibilità con Senza avanzi non si avanza. Per un’ecologia del discorso sulla sostenibilità in architettura, l’appuntamento con Giovanni Corbellini, architetto e critico di architettura, docente al Politecnico di Torino. Il webinar, gratuito e moderato dalla giornalista Giulia Ricci di Domus, sarà trasmesso in streaming dalle 17:30 alle 19:30.

Giovanni Corbellini (1959) è uno dei più sensibili critici italiani di architettura; da tempo studia il sovraccarico etico degli approcci eco-bio-social-sostenibili che, non solo cambiano le forme dell’architettura, ma anche le modalità con cui la stessa viene vissuta. Durante il webinar si soffermerà su quei termini che, non avendo una definizione precisa, tendono ad assorbire più significati. Sostenibilità è senz’altro uno di questi. Chi lo pronuncia può intendere concetti estremamente diversi e, al tempo stesso, molteplici sono le varietà di interpretazioni per chi lo ascolta perché vi proietta le proprie convinzioni e aspettative. Gli architetti ne fanno un uso troppo ampio: costretti dall’urgenza delle questioni coinvolte e inclini a sfruttare l’intrinseca “bontà” del concetto, finiscono spesso per essere vittime dell’ambiguità delle sue applicazioni operative.

Giulia Ricci è parte della redazione di Domus da marzo 2018. Ha studiato architettura all’Università Iuav di Venezia e al Politecnico di Milano, ha ottenuto una borsa di studio Erasmus presso Ku Leuven, Bruxelles. Svolge attività di ricerca e curatela; ha contribuito a diverse pubblicazioni ed è co-autrice di “Dante Bini: Mechatronics” (2016).

La conferenza è fruibile esclusivamente online. Per partecipare occorre iscriversi sul portale della Fondazione dell’Ordine degli Architetti Formagenova.it. Chi non necessita dei crediti formativi può partecipare collegandosi gratuitamente alla piattaforma GoToWebinar.