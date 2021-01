Al Copa-Cogeca, la federazione europea che comprende le associazioni di agricoltori e cooperative agricole, è stato eletto vicepresidente del Gruppo Fiori e Piante Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria e dell’Associazione Florovivaisti Italiani.

«Abbiamo lavorato moltissimo in questi mesi per portare all’attenzione di tutti i decisori politici problematiche e potenzialità del florovivaismo − commenta Alberto − Non poteva mancare il nostro impegno anche a livello europeo. Il florovivaismo è un settore economico importante nei diversi Paesi membri. Garantisce lavoro e crea economia. Mai come in questo momento è, dunque, opportuno riconoscergli la giusta promozione per poter stimolare il mercato sia interno che internazionale. Inoltre l’implementazione del Green Deal Eu, richiederà ingenti investimenti sul settore floricolo che dovrà essere al centro della nuova visione di sviluppo, riuscendo a cogliere tutte le opportunità che le strategie per la forestazione, la biodiversità e Farm to Fork potranno offrire».

«Il 2021 sarà un anno strategico anche per il florovivaismo italiano che dovrà rinascere dopo la crisi e far fronte anche a nuove dinamiche nell’ambito del commercio estero, segnate dalla Brexit, ma anche dalla nuova presidenza USA», conclude il neo vicepresidente.