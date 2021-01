Silvio Dotta di Alassio vince il voucher di 5 mila euro, Alessandro Zanatta, anche lui alassino vince quello da 2 mila euro e Corrado Costa di Albenga è il vincitore del terzo voucher da mille euro. Da anni, ad Alassio, in occasione delle festività natalizie, chi, anche con più scontrini, raggiunge la spesa minima di 100 euro nei negozi che aderiscono all’iniziativa concorre a ricevere uno dei tre Super Buoni da spendere nei negozi aderenti, per un totale complessivo di ottomila euro di Shopping dei Sogni”.

L’estrazione delle cartoline è avvenuta oggi alle 15 alla presenza del notaio Stefano Parodi.​

«È uno sforzo importante – spiega Loredana Polli, presidente del Consorzio dei commercianti alassini – quello che anche quest’anno abbiamo voluto portare avanti, da un lato per cercare di attrarre la clientela, dall’altra per promuovere le nostre vie dello shopping. In un anno complesso come quello che ci siamo lasciati alle spalle, ma i cui effetti stanno pesantemente influenzando l’economia cittadina, abbiamo pensato che fosse particolarmente importante…continuare a sognare, aggiungere quel pizzico di attesa e di immaginazione al tradizionale shopping natalizio».