Patisserie 918 è la nuova pasticceria del centro storico genovese, precisamente in vico San Matteo 5r. L’inaugurazione è prevista venerdì 22 gennaio, alle 15,30.

Anche bar e sala da the, il locale è condotto dai giovanissimi Giulia Vassallo e Nicolò Quatrida. Dopo diverse esperienze in Italia e a Parigi (918 rappresenta proprio il numero dei chilometri che li separano dalla capitale francese), la coppia genovese ha deciso di rientrare in Italia e di aprire nel capoluogo ligure una propria pasticceria, sfidando crisi e restrizioni.

L’inaugurazione di Patisserie 918 – precisa un post sulla pagina Facebook – si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid.