Sono arrivate nelle varie Asl liguri le prime dosi di vaccino Pfizer. 16 mila dosi in totale, in consegna a partire da oggi nella nostra regione. Da domani è previsto l’inizio della somministrazione.

Secondo il piano stabilito dalla struttura commissariale di Arcuri, alla Liguria sono destinate 16 box, ciascuna delle quali contenente 975 dosi.

Di queste, 3 in Asl 1 (Ospedale di Imperia, 2.925 dosi), 3 in Asl 2 (Ospedale San Paolo di Savona, 2.925 dosi) 7 sul territorio genovese (Ospedale Galliera, 1 box, 975 dosi; Istituto Gaslini, 1 box, 975 dosi; Ospedale Evangelico Internazionale: 1 box, 975 dosi; Ospedale Policlinico San Martino, 2 box, 1.950 dosi; Ospedale Villa Scassi, 2 box, 1.950 dosi) 1 in Asl 4 (Ospedale Sestri levante, 975 dosi), 2 in Asl 5 (Ospedale Sant’Andrea della Spezia, 1 box, 975 dosi; Ospedale Sarzana, 1 box, 975 dosi).

I vaccini sono arrivati congelati a -80 gradi e sono stati stoccati nelle celle frigorifere.