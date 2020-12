Da oggi due nuovi treni, un Rock e un Pop, consegnati da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) alla Regione Liguria, sono in servizio sui binari liguri.

Prosegue il rinnovamento della flotta in Liguria come previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto nel 2018 con la Regione Liguria. Il piano di ammodernamento del parco rotabili di Trenitalia prevede la consegna di 48 nuovi convogli entro il 2023 facendo scendere l’età media a cinque anni.

I nuovi treni, in servizio tra Savona, Genova e Sestri Levante, hanno migliori standard, performance e più comfort e accessibilità per le persone che ogni giorno scelgono il treno per lavoro, studio, svago o turismo. Sono riciclabili fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti e offrono una sempre maggiore affidabilità (telediagnostica di serie) ed elevati standard di security (telecamere e monitor di bordo con riprese live).