È stato ufficialmente annunciato il lancio della prima delle due open call previste dal progetto europeo DigitBrain, il progetto finanziato dall’Ue nell’ambito di Horizon 2020. L’apertura della prima call è prevista per il 31 marzo 2021, data per la quale sarà messa a disposizione una piattaforma dedicata per le application online. La call resterà aperta 3 mesi per dare il tempo di presentare proposte competitive, ma i potenziali proponenti sono invitati già da ora a un confronto per la verifica preliminare dei requisiti per la partecipazione. Il budget totale a disposizione è di 700.000 euro per finanziare 7 esperimenti di durata 12 mesi ciascuno. Potranno rispondere alla “chiamata” piccoli consorzi formati da almeno da un partner tecnico (produttori di tecnologia software, società di consulenza ingegneristica, enti di ricerca) e un end-user del settore manifatturiero (il produttore) nella sua accezione più ampia.

Gli esperimenti saranno basati sull’integrazione di tecnologie di Digital Twin per l’ottimizzazione dei processi, messe a disposizione gratuitamente dal progetto, che dovranno essere implementate in stretta collaborazione con i 6 Digital Innovation Hubs e Centri di Competenza europei aderenti l’iniziativa – tra cui Start4.0, che si occuperà di monitorare e supportare lo sviluppo di questi esperimenti in tutta l’area del Sud Europa.

L’obiettivo finale di questi esperimenti è quello di convalidare le tecnologie del cervello digitale e rendere così le pmi europee più competitive, trasferendo soluzioni innovative nella comunità manifatturiera.