Da domani, mercoledì 16 dicembre, anche lo Iat-Ufficio di informazione e accoglienza turistica di via Garibaldi 12r a Genova sarà a disposizione dei cittadini che desiderano richiedere lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale diventato strumento indispensabile per accedere da remoto ai servizi della pubblica amministrazione.

Il nuovo Spid Point del Comune di Genova, che si trova proprio di fronte a Palazzo Tursi, offrirà questo servizio nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 9,45 alle 12,15 previo appuntamento da richiedere scrivendo un’email con i propri dati e recapiti all’indirizzo info@visitgenoa.it

«In questo periodo di difficoltà gli uffici dedicati soprattutto ai turisti ampliano la propria offerta a tutti i cittadini – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico turistico e Marketing territoriale Laura Gaggero – È in quest’ottica che abbiamo messo a disposizione la nostra sede di via Garibaldi, per dare il nostro contributo anche nel rendere più facile ottenere la propria identità digitale a fronte di una notevole crescita dovute all’esigenza di evitare gli assembramenti. È un servizio che si aggiunge a quello attivato, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in collaborazione con la Protezione Civile».

Il call center 0105578066 è operativo tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, è dedicato agli operatori sanitari, trasfertisti o che necessitano di un alloggio, che possono essere ospitati nel Seminario Maggiore di salita Cavallo 104.

Lo Spid Point dello Iat di via Garibaldi 12r si unisce agli altri sette già attivi in città. Tranne quello di corso Torino, dove è possibile prenotarsi online, per tutte le altre sedi gli appuntamenti devono essere richiesti scrivendo ai rispettivi indirizzi email.

Dove richiedere lo Spid a Genova

Ufficio Anagrafe Centrale – Corso Torino 11: smart.comune.genova.it/sezione/spid-point (pagina web di riferimento e in costante aggiornamento)

Ufficio Anagrafe Municipio I – Piazza Santa Fede, 6/7: decentratoanagrafe16@comune.genova.it

Ufficio Permessi Municipio I – Piazza Santa Fede, 6/7: municipio1permessi@comune.genova.it

Ufficio Permessi Municipio III – Piazza Manzoni 1: municipio3permessi@comune.genova.it

Sportello del Cittadino – Municipio VI – Via Bottino 6: sportello6@comune.genova.it

Ufficio Permessi Municipio VII – Piazza Gaggero 2: municipio7permessi@comune.genova.it

Ufficio Anagrafe Municipio IX – Piazza Ippolito Nievo 1: municipio9demografici@comune.genova.it

Lo Spid è un sistema di identità digitale sicuro, che permette di utilizzare i sevizi della Regione, del Comune e in generale di accedere a quasi tutto quello che i servizi pubblici mettono a disposizione dei cittadini in via digitale. Genova è stato il primo grande Comune d’Italia abilitato dall’Agenzia per l’Italia digitale a rilasciare l’identità digitale, che consente di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti.