Praxi ufficio di Genova seleziona un project engineer per nota realtà italiana con filiali controllate all’estero operante nel settore dei servizi tecnici e ingegneristici, prevalentemente in ambito energetico.

Requisiti:

• Il candidato ideale è laureato in ingegneria (preferibilmente elettrica, elettronica, meccanica) e ha maturato esperienza almeno quinquennale in qualità di progettista nel settore Oil & Gas in commesse di ingegneria o in progetti chiavi in mano EPC, preferibilmente avendo ricoperto il ruolo di coordinatore.

• Richiesta esperienza almeno triennale come project engineer di commesse complesse (multi-disciplinari)

• Indispensabile la conoscenza delle varie fasi di sviluppo dell’ingegneria di dettaglio, esperienza di budgeting e pianificazione e conoscenza dei principi del controllo di commessa.

• Il candidato ideale è in possesso delle seguenti competenze generali: ottima conoscenza MS Office suite, conoscenza MS Project, conoscenza lingua inglese

• Completano il profilo le seguenti competenze trasversali: forte senso di responsabilità, la capacità di organizzare il proprio e l’altrui lavoro, ottime capacità relazionali, gestione dello stress, proattività e disponibilità a mettersi in gioco

Offerta

Inserimento a tempo indeterminato in una realtà strutturata, solida e in costante sviluppo. Condizioni economiche in linea con il mercato, CCNL Metalmeccanico, 6° livello. Sede di lavoro: Vado Ligure (Savona)

Riferimento Praxi: SP16617 – Fonte: Praxi