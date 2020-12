Il Comune di Sestri Levante parteciperà all’importante progetto Smarter Italy avviato dalla collaborazione tra il ministero dello Sviluppo economico e l’Agenzia per l’Italia digitale, Miur e del Dipartimento per la trasformazione digitale, che si pone l’obiettivo di accelerare la crescita del Paese attraverso l’utilizzo degli appalti innovativi, con una disponibilità di spesa di 90 milioni di euro.

Il programma toccherà quattro ambiti fondamentali per i territori, ovvero mobilità, ambiente, benessere della persona, turismo e beni culturali. Il primo appalto in ordine cronologico insisterà sulla mobilità.

A differenza degli appalti tradizionali, con il programma Smarter Italy non verranno acquistati prodotti e servizi standardizzati già disponibili sul mercato, ma verranno stimolate le aziende e il mondo della ricerca che parteciperanno ai bandi di gara a creare nuove soluzioni per rispondere a sfide sociali più complesse, proposte dai Comuni coinvolti nel programma. Le soluzioni tecnologiche sviluppate saranno sperimentate in 11 città, le smart city e in 13 centri più piccoli, i borghi del futuro, tra cui Sestri Levante.

Compito dei Comuni selezionati individuare per ogni ambito di lavoro una situazione concreta che l’Amministrazione desidera risolvere o migliorare e mettere a disposizione il proprio territorio per la sperimentazione sul campo della soluzione proposta dall’azienda vincitrice dell’appalto. Al termine della sperimentazione il Comune, se soddisfatto della riuscita della proposta, potrà mantenere gratuitamente o a costi minimi la soluzione stessa.

I Comuni e le città partecipanti al progetto saranno quindi il banco di prova dell’efficacia delle soluzioni innovative proposte dalle aziende, che se ritenute valide saranno quindi esportate su ampia scala in tutto il Paese.

«Un progetto molto importante e una sfida stimolante per le aziende di tutto il Paese – commenta il sindaco, Valentina Ghio – negli ultimi anni il mondo è cambiato enormemente e con esso anche i problemi che le amministrazioni comunali si sono trovati ad affrontare, spesso con risorse, sia di personale che economiche, molto limitate. Per questa ragione abbiamo accolto con grande piacere la proposta che ci è arrivata da Italia digitale, che ci dà modo di partecipare a un progetto fondamentale per la crescita della Pubblica amministrazione. Come Comune di Sestri Levante pensiamo di chiedere soluzioni di trasporto ecologiche estive che consentano di utilizzare il meno possibile le auto, soluzioni che consentano di gestire l’accesso regolato in modo innovativo alla spiaggia della Baia del Silenzio, e la digitalizzazione dell’archivio storico del Comune con servizi innovativi di consultabilità».