290 mila euro al Comune di Sestri Levante per il completamento della progettazione definitiva di tre interventi per messa in sicurezza del territorio in diversi punti della città. L’amministrazione comunale aveva avanzato richiesta in tal senso al ministero dell’Interno a inizio anno.

Così la sindaca, Valentina Ghio: «Con il finanziamento della progettazione definitiva di tre interventi per la tutela del territorio prosegue il complesso di opere che l’amministrazione comunale per la prevenzione del dissesto».

Il primo finanziamento, pari a 130 mila euro, riguarda la progettazione definitiva del secondo lotto di interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del torrente Petronio. L’intervento andrà a interessare la porzione a monte del nuovo ponte sul Petronio, con una stima di costo complessivo dei lavori di 3 milioni di euro. Il primo lotto di lavori, come noto, aveva interessato il rifacimento del ponte, con eliminazione delle pile in alveo e l’allargamento della sponda sinistra del torrente verso la foce.

È invece pari a 100 mila euro il finanziamento ottenuto per il completamento della progettazione degli interventi di mitigazione del rischio a Portobello, che interessano la diga. Dopo la definizione dello studio di fattibilità, conseguente allo studio eseguito dall’Università di Genova commissionato dal Comune e che ha confermato la necessità di interventi di notevole entità con un sostenibile inserimento paesaggistico, grazie al finanziamento si passerà quindi alla progettazione definitiva. L’intervento, nel suo complesso, prevede un investimento di 2,5 milioni di euro ed è attualmente inserito come priorità 1 fra gli interventi richiesti a Regione Liguria.

Ultima progettazione finanziata quella relativa agli interventi nel porto di Sestri Levante, pari a 60 mila euro: il Comune ha già a disposizione il rilievo dei fondali dell’intera Baia delle Favole e l’intervento oggetto del finanziamento prevede la progettazione del dragaggio del fondale per la mitigazione del rischio e l’aumento del livello di resilienza dell’approdo. Il costo complessivo stimato dell’intervento è di 1,5 milioni di euro.

Tutti gli interventi sono inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Sestri Levante.

Proseguono intanto i lavori legati alla messa in sicurezza e riduzione del rischio già finanziati nella scorsa primavera: sono operativi i cantieri presso l’ex Ottagono in Baia delle Favole, sulla terrazza dell’Annunziata, sul belvedere della Baia del Silenzio, mentre è in fase di avvio il terzo lotto di lavori a Renà.