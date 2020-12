Sciopero dei lavoratori della ditta Tundo, che per la Città Metropolitana si occupa del trasporto disabili, lunedì 21 dicembre.

L’azienda non paga gli stipendi dall’agosto scorso. In questi mesi i lavoratori, insieme alla Filt Cgil, hanno tentato di mettere in campo tutte le proposte possibili per arrivare a una soluzione della vertenza, ma senza successo.

Da qui la necessità di proclamare lo sciopero. Dopo mesi di mancato pagamento degli stipendi, dopo mesi persi a chiedere un confronto con l’azienda, dopo la convocazione della prefettura che non ha prodotto alcun risultato è stato proclamato lo sciopero.

“Siamo di fronte a un’azienda incapace – scrive la Filt Cgil in una nota – che non è nemmeno stata in grado di dare un acconto ai lavoratori così come richiesto in più occasioni dalla Filt Cgil”.

La richiesta alle istituzioni del territorio è di farsi carico della vertenza e di trovare una soluzione per ripristinare condizioni accettabili per i lavoratori che si occupano di un servizio pubblico così delicato.