Il portierato sociale di piazza Don Andrea Gallo, si è fatto promotore a Genova dell’iniziativa già attiva in molte città d’Italia.

In un periodo particolarmente difficile, dove a un aumento delle fragilità della società si associa una sostanziale impossibilità di vivere momenti solidali, ha trovato grande risalto in tutta Italia, l’iniziativa “Scatole di Natale“, nata a Milano, che consiste nel preparare una scatola-dono che verrà recapitato da una rete di associazioni solidali nel territorio del centro storico di Genova.

Si può partecipare semplicemente prendendo una scatola e mettendoci una cosa calda (ad esempio guanti, sciarpa, maglione, coperta…), una cosa golosa, un passatempo (un libro, o rivista, sudoku…), un prodotto di bellezza (bagnoschiuma, crema, profumo…) e un biglietto con un pensiero.

Il Portierato sociale di piazza Don Andrea Gallo nasce dal progetto “Voce del Verbo Custodire” ideato da una rete di soggetti del terzo settore: Villa Perla Service, Comunità di San Benedetto al Porto, Dipartimento di Lingue e Culture moderne dell’Università di Genova, Associazione Adesso Antimafia diritti e Solidarietà Sociale, Associazione Fiab Amici della Bicicletta con il contributo di Fondazione

Carige e Compagnia di San Paolo.

Le scatole possono essere per uomo, donna o bambino; è bene che la cosa golosa non sia deperibile, il prodotto di bellezza nuovo, la cosa calda e il passatempo possono non essere nuovi purché in buono stato. Nella scatola per bimbi è necessario sempre indicare età e sesso. il prodotto per la cura della persona potrebbe essere un dentifricio o spazzolino per i più piccoli, un bijou per le bambine eccetera.

Una volta incartata la scatola e annotato in un angolo se il dono sia adatto a un uomo, una donna o un bimbo si potrà portare il pacco presso la sede del Portierato di piazza Don Andrea Gallo con i seguenti orari:

lunedì e giovedì 14-18 martedì, mercoledì e venerdì 09-13. Apertura straordinaria sabato 19 e domenica 20 con orario 15-18.

Altri punti di raccolta sempre attivati dalla rete del Portierato sono la sede di Villa Perla Service in via Redoano 4 a Sestri Ponente aperta tutti i feriali dalle 9 alle 16.

I pacchi verranno raccolti fino a domenica 20 dicembre, per essere consegnati entro la vigilia di natale.

I pacchi che verranno raccolti saranno consegnati alla Comunità di San Benedetto al Porto e alle strutture per minori della Cooperativa Sociale La Comunità.

Per l’apertura di altri punti di raccolta o per seguire l’avanzamento del progetto è stato creato l’apposito evento Facebook “Scatole di Natale – Genova“.