Pubblicato il bando di gara di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle nuove fermate genovesi di Erzelli/Aeroporto e Cornigliano Est, dal valore di circa 20 milioni di euro.

“Le due nuove fermate – si legge nella nota Rfi – si inseriscono nel processo di miglioramento ferroviario metropolitano della linea costiera, a integrazione del potenziamento del nodo di Genova e della connessa separazione dei flussi di traffico, e sono sviluppate nell’ambito del progetto di collegamento tra l’aeroporto di Genova e la ferrovia (Gate – Genoa Airport a Train to Europe) con l’obiettivo di collegare l’aeroporto alle grandi reti ferroviarie di trasporto europee (TEN-T railway corridor Genoa-Rotterdam)”.

Il progetto prevede la nuova fermata di Cornigliano Est e l’adeguamento del tracciato ferroviario​ della linea Genova-Ventimiglia, tramite lo spostamento verso monte dei binari. Ciò consentirà di ricavare, pur in un contesto urbano fortemente antropizzato, la nuova fermata Erzelli/Aeroporto già predisposta per il futuro collegamento con l’aerostazione e con il polo collinare, tramite un innovativo sistema di trasporto di massa.

Prevista inoltre, con altro intervento di prossimo avvio, cofinanziato da Rfi e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, la demolizione e ricostruzione del cavalcavia di collegamento tra lo svincolo autostradale di Genova Sestri Ponente e l’aeroporto che sovrappassa Via Siffredi e la linea ferroviaria costiera.

Il bando segue le fasi già concluse di progettazione preliminare e definitiva, l’ottenimento del parere favorevole da parte del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche e l’approvazione in Conferenza di Servizi. La fase realizzativa è prevista in avvio per il prossimo anno (2021) al termine delle procedure di gara.

Le nuove fermate saranno costituite da due banchine che garantiranno “elevato comfort e sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche con percorsi per non vedenti, scale mobili e ascensori”.

Completerà la stazione di Erzelli un collegamento pedonale tra la fermata e la futura area di interscambio con il collegamento verso l’aeroporto e il Parco Tecnologico di Erzelli alla cui progettazione, commissionata dal Comune di Genova, partecipa la società di progettazione del Gruppo FSI, Italferr spa.