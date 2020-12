La Regione Liguria al momento non prevede di attivare nuovi Covid hotel «perché la dotazione di strutture è adeguata ai bisogni del territorio».

Lo ha precisato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, rispondendo a un’interrogazione del capogruppo del Pd, questa mattina in consiglio regionale.

«La dotazione di posti letto Covid in Liguria è tarata in modo adeguato, vi è un turn over dei posti e vi è sempre disponibilità degli stessi − dice Toti − Abbiamo preso contatto con

Federalberghi, che ha offerto la possibilità di implementare le strutture in base al bisogno, ma è un bisogno che dai dati epidemiologici degli ultimi giorni non rileviamo. Stanno uscendo più pazienti di quelli che entrano in ospedale e l’rt della nostra Regione decresce gradualmente».

I principali Covid hotel attivi in Liguria sono due, uno a Genova (Best Western di via Ponte Calvi) e Il Gabbiano alla Spezia. A questi, si affiancano alcune strutture più piccole nel savonese.